للوقاية.. تعرف على أهم خطوات تجنب حوادث المقطورات على الطرق السريعة

تتكرر حوادث سيارات النقل والمقطورات على الطرق بسبب عدم وجود دراية لدى السائقين بمجموعة من المحاذير والخطوات التي تحميهم من ارتكاب الحوادث المرورية ومنها:
-عدم السير يسار الطريق للنقل لأنه يتسبب فى حجب الرؤية عن السيارات التى خلفها أثناء التخطى نظرا لوجود عجلة القيادة جهة اليسار من السيارة.
- عدم تسبب النقل و المقطورات فى إعاقة حركة المرور نظرا لتكدس السيارات الأخرى المسموح لها بسرعات أعلى السير خلفها مما يؤدى إلى تباطؤ الحركة المرورية على الطريق.
- تجنب سير النقل يسار الطريق لأنه يعيق حركة سيارات الطوارئ "الإسعاف – المطافى – الشرطة" نظرا لبطئ حركتها أو عند تغيير الاتجاه بين الحارات يؤثر سلبا على سرعة إخلاء الطريق.
- عند حدوث عطل مفاجئ لسيارة نقل على الجانب الأيسر يؤدى لإعاقة حركة السيارات وتعريض حياة المواطنين للخطر عكس حدوث ذلك والسيارة الملتزمة بالجانب الأيمن.
- تنص عقوبة القانون 66 لسنة 1973 على توقيع غرامة من 500 إلى 1000 جنيها على المخالف وتتضاعف فى حالة تكرار المخالفة بالسير يسار الطريق.
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