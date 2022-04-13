لاتفيا تقرر تدريب جنود أوكرانيين على الطائرات المسيرة

كتب أحمد عرفة

أعلنت لاتفيا عن تدريب جنود أوكرانيين على الطائرات المسيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعى العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضى عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التى سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادى ومالى وتكنولوجى طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.