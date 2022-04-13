كل ما تريد معرفته عن مبادرة "شباب من أجل التنمية"

كتبت أسماء أمين

تحرص الحكومة المصرية على تنمية القدرات الإبداعية والإبتكارية للشباب على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في إطار حوكمة توطين أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مقترحات وأفكار الشباب في العديد

واطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، مبادرة "شباب من أجل التنمية" هي مبادرة شبابية



المجالات التى تركز عليها المبادرة المجالات محل تركيز المبادرة وهى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية، مرحبة بدعوتها لعقد زيارات للجامعات الحكومية المشاركة في المبادرة، وذلك بالمحافظات المختلفة.