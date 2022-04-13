كبسولة × القانون.. لو أخلى سبيلك من قضية بكفالة ثم أخدت براءة إزاى تسترد

كتب إيهاب المهندس

يحصل بعض المتهمين في قضايا الجنح والجنايات على إخلاء سبيل بكفالة، والكفالة هى مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

وتوجد العديد من الشروط القانونية من خلالها يستطيع المتهم استرداد قيمة الكفالة منها..

ـ حصول المتهم على البراءة في القضية التي كان يحاكم فيها.

ـ صدر حكم في الدعوى بألا وجه لإقامتها.

ـ استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح المتهم أمام محكمة الموضوع.

ما هي الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة؟

ـ طلب من صاحب الكفالة.

ـ ثلاث صور من البطاقة.

ــ صورة شهادة من الجدول.

ـ فاكس للاستعلام من الضرائب.