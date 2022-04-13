فتح تعلن إضراب شامل في رام الله والبيرة وتدعو لتصعيد المواجهات ضد إسرائيل

كتب: أحمد جمعة

أعلنت حركة فتح الفلسطينية (إقليم رام الله والبيرة) عن إضراب شامل وحداد يشمل كل نواحي الحياة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في تشييع الشهيد الفلسطيني عمرو عليان وتصعيد المواجهات ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وذلك بحسب ما نشره مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

إلى ذلك، استهجنت حركة فتح الفلسطينية المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى.

وأكدت فتح في بيان نشرته – وكالة وفا الفلسطينية الرسمية - أن هذا الصمت يشجع هذا الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني كل يوم.

كما أكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه ومقدساته من هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى مستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت فتح الازدواجية بالمعايير التي ينتهجها العالم بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت فتح: إنها ستبقى مع شعبها في خط الدفاع الأول، مدافعين عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات كل يوم.

وحيت فتح أبناء الشعب الفلسطيني الأبطال الذي يسطرون أروع آيات البطولة والفداء دفاعا عن ارضهم ومقدساتهم.