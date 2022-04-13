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"فتح" تستهجن الصمت العربي والدولي على المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:54 م
"فتح" تستهجن الصمت العربي والدولي على المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين حركة فتح
كتب: أحمد جمعة

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استهجنت حركة فتح الفلسطينية المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى.

 

وأكدت فتح في بيان نشرته – وكالة وفا الفلسطينية الرسمية - أن هذا الصمت يشجع هذا الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني كل يوم.

 

كما أكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه ومقدساته من هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى مستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأدانت فتح الازدواجية بالمعايير التي ينتهجها العالم بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

وقالت فتح: إنها ستبقى مع شعبها في خط الدفاع الأول، مدافعين عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات كل يوم.

 

وحيت فتح أبناء الشعب الفلسطيني الأبطال الذي يسطرون أروع آيات البطولة والفداء دفاعا عن ارضهم ومقدساتهم.


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