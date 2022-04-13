اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
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غدًا.. كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر الخاص بعد عامين من وباء "كورونا"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:00 ص
غدًا.. كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر الخاص بعد عامين من وباء "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع تحذير السفر الخاص إلى جميع الدول والمناطق في العالم، بعد عامين من إصداره في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وصرّحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء، بأنها ترفع "تحذير السفر الخاص" وتعدله إلى "تنبيه السفر" بحسب الدولة ابتداءً من غدٍ الخميس؛ وذلك نظرًا لأسس سياسة الحظر الصحي الحكومية وتوجهات العالم حول "كوفيد-19".

وبموجب القرار، ستخضع 22 دولة، على رأسها سنغافورة وكندا وأستراليا وهولندا وغوام، للمرحلة الأول من تنبيه السفر، و129 دولة على رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا للمرحلة الثانية من تنبيه السفر.

بينما تحتفظ 26 دولة، على رأسها الصين وروسيا بتحذير السفر الخاص، وتبقى الدول التي تخضع للمرحلة الثالثة تحت تصنيف (يوصى بالمغادرة) والمرحلة الرابعة (الحظر من السفر إليها) بمستوياتها الحالية.

وسبق أن أصدرت الحكومة تحذير السفر الخاص لأول مرة مارس عام 2020، ثم ظلت تمدد الفترة في كل شهر.

وأشارت الوزارة إلى أنها توصلت إلى القرار بعد مراجعة الجوانب المتعددة؛ مثل نسبة تطعيم لقاحات "كوفيد-19"، والاعتراف المتبادل بشهادة التطعيم والتعاون مع دول آمنة للسياحة عبر فقاعة السفر والإجراءات الخاصة بدخول الأجانب لفترة قصيرة وغيرها.

وتخطط الوزارة لإصدار تعديلات للدول التي تشهد تغيرات سريعة في أوضاع الحجر الصحي مع استمرار تعديل تنبيه السفر بشكل فصلي مستقبلًا.

 


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