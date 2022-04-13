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"عم أحمد" أسطى عرقسوس وليه معاه حكاية عمرها 20 سنة.. فيديو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:24 م
"عم أحمد" أسطى عرقسوس وليه معاه حكاية عمرها 20 سنة.. فيديو العرقسوس
قنا صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر مع أحمد على، والذى يعمل فى 20 عاما فى مجال بيع العرقسوس بشهر رمضان وفصل الصيف داخل محافظة قنا.

 

وقال أحمد على، إنه بدأ فى مجال بيع العرقسوس منذ ما يزيد عن 20 عاما فى فصل الصيف وكذلك فى شهر رمضان، حيث يتواجد من الساعة 12 مساء وحتى أذان المغرب.

 

وأوضح أحمد علي، أن مشروب العرقسوس من المشروبات المفيدة لأمراض المعدة وكذلك الحصوات وينصح بشرابه فى جميع الأوقات وليس شهر رمضان فقط.

 

وأشار أحمد علي إلى أن طريقة عمل المشروب بسيطة فهو عبارة عن أعشاب تظل ساعتين فى الماء ثم تصفى الشوائب منها عن طريق قطعة قماش وتقدم باردة.

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بائع عرقسوس

مشروب عرقسوس بقنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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