كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن من الأهداف التي يصعب تحقيقها، وفي بعض الأحيان، قد تؤدي الرغبة في الحصول على نتائج سريعة وفعالة إلى اتباع طرق غير صحيحة قد تؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، وهو ما يظهر بعد ذلك على الميزان، لذا فى هذا التقرير طرق عملية لإنقاص الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات، بحسب "تايمز أوف إنديا".

وعندما تفقد الوزن، فأنت لا تعرف بالضبط ما هو مكون وزن الجسم الذي تفقده - العضلات أو العظام أو الدهون أو السوائل أو النفايات هذا الشكل من أشكال فقدان الوزن غير صحي بسبب فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

من أجل الحفاظ على كتلة العضلات التي حققتها بعد العمل الشاق في صالة الألعاب الرياضية ، إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها.

طرق عملية لإنقاص الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات



تناول مكملات فيتامين د



لا يساعد فيتامين د الفرد في الحصول على أسنان وعظام قوية فحسب، بل إنه مهم أيضًا لإنتاج الهرمونات وتنظيمها في الجسم.

هرمون يسمى "اللبتين" هو المسئول عن جعلنا نشعر بالشبع بعد الأكل يتم تحديد فعالية اللبتين من خلال كمية فيتامين د في الجسم.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين بدأوا رحلات إنقاص الوزن بمستويات أعلى من فيتامين (د) فقدوا وزنًا أكبر مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من فيتامين في أجسامهم.

التزم بنظام التمارين



مثل أنواع الدهون الموجودة في الأطعمة، هناك أيضًا أنواع متعددة من الدهون الموجودة في الجسم في حين أن الدهون البيضاء يمكن أن تسهم في السمنة ، فإن الدهون البنية هي نوع أفضل بكثير من الدهون التي تساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يساعد التمرين المنتظم على زيادة كمية الدهون البنية في الجسم عن طريق تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية من خلال هرمون يسمى إيريسين.

الشاي الأخضر



الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن، فهو لا يساعد الجسم على امتصاص دهون أقل فحسب، بل يساعد أيضًا على التخلص من المزيد من الدهون، حيث يمكن أن يساعد شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر كل يوم بشكل كبير في إنقاص الوزن.

توقف عن الاعتقاد أن الجينات هي السبب



هناك 30 نوعًا من الجينات التي تؤثر على مؤشر كتلة الجسم للفرد، لذا فإن الجينات ليست كلها قوية، علاوة على ذلك، فقد وجد أن التمارين المنتظمة يمكن أن تساعد في تغيير الجينات التي تتحكم في فقدان الوزن وزيادة الاتجاهات.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن مجرد الاعتقاد بأنك مُقدر أن تكون بدينًا بسبب التركيب الجيني هو بحد ذاته مساهم في السلوكيات التي تشجع السمنة وزيادة الوزن.

النشاط البدني



على الرغم من أن التمرين هو أحد أهم العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن، إلا أنه من الجدير بالذكر أيضًا أن النشاط البدني بشكل عام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إذا قمت بزيادة حركتك ، مثل المشي أو عدم الجلوس البسيط لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن. لذا حاول أن تتحرك كثيرًا وتخلص من نمط الحياة المستقرة والجلوس لساعات طويلة.