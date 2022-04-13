طرح لحوم وخضروات مخفضة ضمن مبادرة توفير اللحوم الطازجة بالخارجة وباريس.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد اليوم الأربعاء، عن طرح لحوم بلدى طازجة بسعر 120 جنيها للكيلو بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة بمنافذ مركزى الخارجة وبلاط، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.

وتستكمل المصالح الحكومية تنفيذ مبادرات تخفيض الاسعار لمنتجات اللحوم الطازجة والسلع الغذائية طوال شهر رمضان لتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار .

وقال الزملوط، إنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع فى فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة ، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.

وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التى يتم طرحها بسعر 120 جنيه للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطرى وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.

طرح خضراوات باسعار مخفضة بالخارجة

منافذ بيع الخارجة

خضراوات باسعار مخفضة بالخارجة

إقبال المواطنين على شراء الخضراوات باسعار مخفضة بالخارجة

طرح لحوم باسعار مخفضة بالخارجة



اللحوم المطروحة باسعار مخفضة بالخارجة



وصول الخضراوات طازجة لمركز الخارجة