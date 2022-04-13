ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر فى باب الشعرية

كتب إيهاب المهندس

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على أكثر من 4 أطنان مواد غذائية "أرز – مكرونة – سكر"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري