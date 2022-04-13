اليوم السابع
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ضبط 315 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:41 م
ضبط 315 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا اللحوم المضبوطة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغغار

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، ضبط ومصادرة 315 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات التى نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بمركز ديرمواس، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم بقرية اسمو العروس بديرمواس، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفات للذبح خارج المجازر، وتم التحفظ على اللحوم وأدوات الذبح المستخدمة.

وأكد مدير الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة بهدف إحكام الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

 


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لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

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