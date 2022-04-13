ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم أسلحة نارية للتشاجر بالمطرية

كتب إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طرفى مشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص قبل اعتزامهم للتشاجر بالمطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة اعتزام طرفين للتشاجر فيما بينهما بدائرة القسم، وحيازتهما لأسلحة نارية لاستخدامها فى التشاجر فيما بينهما، ولقد أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وأن الطرف ثان شخصين، مقيمان بدائرة القسم.

بالفحص تبين وجود خلافات مالية قائمة بين الطرفان مما دعا الطرفان لإعداد الأسلحة النارية بقصد التشاجر فيما بينهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار )، كما أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى حال استقلالهما إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها