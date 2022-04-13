اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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ضبط 2 طن دقيق حر بدون فواتير بأحد المخابز السياحية فى الإسكندرية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:48 م
ضبط 2 طن دقيق حر بدون فواتير بأحد المخابز السياحية فى الإسكندرية الدقيق المضبوط
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ،حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس .

 

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز سياحى بحيازته عدد 40 شيكارة دقيق حر استخراج 72% زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 2 طن بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

 

 

 


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