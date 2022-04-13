ضبط 165 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الإسماعيلية والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – الإسكندرية) من ضبط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية؛ حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.