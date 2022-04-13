ضبط 12 طن سلع غذائية تم تجميعها بهدف الاحتكار فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمة.

مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار ،والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخليةحملات تموينية على المخابز و الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000 شيكارة مكرونه زنه الواحده بإجمالى وزن 10 طن، وضبط 50 جوال تمر زنه الجوال بإجمالى وزن 2500 كيلو داخل أحد المخازن الغير مرخصه بمركز كفر الدوار تم بتجميعهم بهدف الاحتكار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مخبز بلدى مدعم ،لقيامه ببيع الخبز بسعر أزيد من السعر الرسمى و قام بتجميع شكاير دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت إدارة تموين ادكو من ضبط مخبز بلدى لقيامه بإثبات مبيعات وهميه بعدد 7320 رغيف من عدد 339 بطاقه تموينية بدون وجه حق.

ومخبز آخر قام بإثبات مبيعات وهميه بعدد 6230 رغيف من عدد 337 بطاقه تموينية بدون وجه حق .

وبمركز رشيد تم ضبط 20 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر لتجار تموين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وكذا 3 محاضر لمخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن.

وفى الدلنجات تم ضبط 10 شكاير دقيق مدعم داخل أحد المخازن و كذا ضبط 6000 كيلو مخلل داخل مخزن بدون ترخيص كما تم ضبط 1550 عود بخور منتهى الصلاحية .

وفى دمنهور تم ضبط أحد المخابز السياحيه يقوم باستخدام الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلديه وذلك بعد وضعه داخل شكاير مدون عليها دقيق فاخر وتم ضبط 24 شيكاره دقيق داخل المخبز وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.