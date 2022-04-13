ضبط مركز علاج طبيعى يديره شخص ينتحل صفة طبيب فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكنت إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتورة سارة العوضي، مدير إدارة العلاج الحر وأعضاء العلاج الحر بإدارة دمياط، من ضبط مركز علاج طبيعي يدار بواسطة منتحل لصفة طبيب علاج طبيعى.

وتبين أن المذكور كان يمارس عمله بالمركز فيما يخص التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وبناء عليه تم غلق وتشميع المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة حفاظا على صحة المواطنين.