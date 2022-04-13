اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:58 ص
ضبط شخصين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة حمله امنيه- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، ورادع شخصى "إسبراي".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) .

 


اخبار الحوادث

تجارة المخدرات

هيروين

مدينة نصر

عين شمس

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة