ضبط شخصين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، ورادع شخصى "إسبراي".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) .