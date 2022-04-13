ضبط أسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، حال قيادته مركبة "توك توك"، بدائرة مركز شرطة الحامول، وبحوزته فرد محلى، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو.

كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته فرد محلى، طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.