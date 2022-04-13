ضبط أدوية بمركزي تجميل تخسيس في طنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين من ضبط مركزين للسمنة والنحافة بنطاق حى أول وثان طنطا، لقيامه بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر، وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية

كانت وردت معلومات و شكاوى ،عن المركزين لبيع ، الأدوية للتخسيس وأدوية اخري مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة ، بمركز للتجميل شهير بحي طنطا اول .

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ ، ضمت الدكتور احمد الشيخ والدكتور محمد نصر مفتشي العلاج الحر وتم ومراجعة كافه التراخيص ومدي صحتها ، وتم ضبط الأدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة للتحقيق .