صحة شمال سيناء تواصل تنفيذ حملة الوعى الصحى بالمدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة التثقيف والوعى الصحى بمختلف المدارس بإدارات العريش والحسنة ونخل وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية.

قال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء: إن الحملات تتضمن ندوات متواصلة بمدارس شمال سيناء، بدأت مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2021-2022، ومستمرة حتى نهاية الدراسة.

أضاف انه تم تنفيذ ندوة بمدرسة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، خلالها تم التوعية بأهمية المحافظة على الصحة النفسية، والوقاية من الأمراض المختلفة، كما نفذت ندوة بمدرسة العبور للتعليم الأساسي، تم خلالها توضيح أهمية التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني و الإعتدال في الممارسات الحياتية والنوم لفترات كافية وعلاقتهم بالمناعة، وندوة بمدرسة أبي حنيفة الابتدائية، تم فيها توجيه الطلبة للطرق الأفضل لبناء جسم سليم خالى من الأمراض.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات ينفذها فريق من المثقفين الصحيين المنتشرين بكافة مدن المحافظة.

وفى سياق متصل عقدت مديرية الصحة بشمال سيناء جلسة تدريبية للمثقفين الصحيين الجدد بشمال سيناء شملت شرح وتعريف الصحة والمصطلحات المتعلقة بها، ومناقشة أسس التثقيف والإعلام الصحى وخطوات تنفيذ ندوة لتوعية المواطنين.