اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شكري يلتقي المبعوث الأمريكي روبرت مالي لمناقشة قضايا الشرق الأوسط

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:16 م
شكري يلتقي المبعوث الأمريكي روبرت مالي لمناقشة قضايا الشرق الأوسط وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الأمريكى
أ ش أ

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عقد وزير الخارجية‫ سامح شكري، اليوم الأربعاء، بواشنطن لقاء مع روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، وذلك لتبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
 
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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