شرطة نيويورك تحدد المشتبه به في حادث اطلاق النار بمترو بروكلين

كتبت: نهال أبو السعود

ساعدت بطاقة ائتمان مستخدمة لاستئجار شاحنة بضائع U-Haul محققي نيويورك في التعرف بسرعة على المشتبه به في نشر عبوة غاز ثم فتح النار في مترو أنفاق في بروكلين مما أرسل ما يقرب من 30 شخصًا إلى مستشفيات المدينة ، وفقًا لما قاله مصدران لشبكة CNN .

وصفت السلطات مطلق النار، الذي أسقط بطاقة الائتمان أثناء فراره من مكان الحادث ، بأنه رجل أسود بطول 5 أقدام و 5 بوصات له بنية ثقيلة شوهد آخر مرة يرتدي سترة خضراء و قميص رمادي.

وقالت السلطات إن المحققين تمكنوا من الحصول على صورة للمشتبه به من مقطع فيديو على هاتف نشره شاهد عيان.



المشتبه به في حادث مترو بروكلين

بعد الساعة 2 ظهرًا بقليل، أصدر قادة شرطة نيويورك رقم لوحة ترخيص ولاية أريزونا وأمروا جميع الضباط والمحققين بالبحث عن الشاحنة ، قال اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة CNN إن الشاحنة كانت موجودة في قسم Gravesend في بروكلين بعد بضع ساعات.

تم استئجار الشاحنة يوم الاثنين من متجر U-Haul في فيلادلفيا ، وفقًا لسجلات الشركة وبحسب الحجز ، كان من المفترض استئجار الشاحنة لمدة يومين.

وبحسب التقرير، تم إدراج رجل يبلغ من العمر 62 عامًا ، فرانك آر جيمس، على أنه مستأجر الشاحنة ، وتم تحديده على أنه شخص مثير للاهتمام ، كما قال الرئيس جيمس دبليو إيسيج ، رئيس المباحث في شرطة نيويورك ، خلال مؤتمر صحفي عقد ليلة الثلاثاء.