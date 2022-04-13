شاهد.. حلقات ذكر ومديح إحياء لليالى رمضان بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت ليالى رمضان بشمال سيناء ، إحياء لها بحلقات ذكر ومديح تنطلق عقب صلاة التراويح، ويقيمها احتفالا بشهر رمضان ابناء الطرق الصوفية بكافة الزوايا والمجالس المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، وتجمع المحبين لها لقضاء لحظات من الروحانيات الرمضانية ، وسط اجواء احتفالية مبهجة بشهر رمضان .



ونقل "تلفزيون اليوم السابع" من قرية الغراء، بمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، جانب من ليلة من هذه الليالي الرمضانية .



وفيها قام الشباب بأداء المديح من قصائد تتغنى فى حب الرسول وال بيته ، وتنقل نصائح وارشادات الصالحين للسالكين على طريق حب الله ورسوله، وتوجههم .



وتجمع هذه الحلقات بهذه الأمسيات الرمضانية مشاركين ومستمعين لها من المحبين يبحثون عنها، ومعهم ابناء كل مكان تقام فيه .



وتستهل هذه الجلسات وتختتم بتلاوة القرآن الكريم ، و يتخللها خطب ومواعظ يقدمها من يشارك من علماء الأزهر وائمة مساجد الأوقاف .



وبدورهم أكد الاهالى سعادتهم انهم يقيمون مجالس الذكر ويحيون ايام وليالى رمضان بكل أمن وامان ، ويحافظون على عادات وتقاليد متوارثة فى رمضان بينها موائد الإفطار الجماعية واستقبال الضيوف .



























