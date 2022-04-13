شاب يفقد حياته خلال محاولته فض مشاجرة بين شقيقين فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر، بسبب خلافات بينهما، وتورط أحدهما في قتل ابن خالته، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال محاولته فض المشاجرة بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.