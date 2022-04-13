اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاب يفقد حياته خلال محاولته فض مشاجرة بين شقيقين فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:04 ص
شاب يفقد حياته خلال محاولته فض مشاجرة بين شقيقين فى 6 أكتوبر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر، بسبب خلافات بينهما، وتورط أحدهما في قتل ابن خالته، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال محاولته فض المشاجرة بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


قتل شاب

فض منشاجرة

مدينة اكتوبر

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة