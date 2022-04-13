سيدة أوكرانيا الأولى لـ"CNN": الروس "عميان الإيمان" وأتواصل مع زوجى هاتفيا

كتبت: نهال أبو السعود

أجرت شبكة سي ان ان الأمريكية مقابلة مع أولينا زيلينسكا السيدة الأولى الأوكرانية عبر البريد الإلكتروني حول القضايا الإنسانية وزيادة الوعي بما يحدث في أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من شهرين على بدء العملية العسكرية التي شنتها موسكو في فبراير الماضي.

سألت كريستيان أمانبور السيدة الاولي عن عائلتها، وقالت زيلينسكا: " مثل المشي على حبل مشدود: إذا بدأت في التفكير في كيفية القيام بذلك، فستفقد الوقت والتوازن. لذا ، للاستمرار، عليك فقط المضي قدمًا وفعل ما تفعله. وبنفس الطريقة ، على حد علمي، يتمسك جميع الأوكرانيين"

وعن العمل الذي تقوم به لدعم النساء والأطفال اللاجئين الأوكرانيين، حيث تقوم بإجلاء الفئات الأكثر ضعفاً إلى البلدان التي توافق على قبولهم للعلاج وإعادة التأهيل، كما تقوم باستيراد حاضنات لأوكرانيا لدعم الأطفال حديثي الولادة في المدن التي تتعرض للقصف، بالاضافة لتسريع تكيف اللاجئين مع الموقع الجديدة.

وكشفت زوجة الرئيس الاوكراني انه يعيش وفريقه في مكتب الرئيس بسبب الخطر، وأشارت الى انها واطفالها لم يروه لاكثر من الشهر والتواصل يتم فقط عبر الهاتف.

وبعثت برسالة الى الأمهات والزوجات الروسيات، وقالت: "لكن المشكلة أن الروس لا يريدون أن يروا ما يراه العالم كله، [لكي] يشعروا براحة أكبر. بعد كل شيء ، من الأسهل أن تقول: "كل شيء مزيف" ، واذهب لشرب قهوتك بدلاً من قراءة قصة شخص معين مات وانظر إلى أقاربها وأصدقائها الذين يشعرون بالحزن"

وأضافت: " أنا أميل أكثر فأكثر إلى الاعتقاد بأنهم، للأسف، ليسوا على الإطلاق ، أعمى في الإيمان. إنهم لا يريدون أن يسمعوا ويروا لن أخاطبهم بعد الآن".