سكرتير عام قنا يستعرض إنتاج مشروعات الأمن الغذائى خلال الربع الأول من 2022

صابر سعيد

عقد المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، اجتماعا موسعا مع الدكتورة وردة بدوى، مدير مشروعات الأمن الغذائى، والمشرفين على محطة الألبان، ومصنع الألبان، محطات تسمين العجول والدواجن، والغابة والصوب الزراعية، ومحطة انتاج البيض ، ومصنع الأعلاف، استعرض خلاله إنتاج مشروعات الأمن الغذائى خلال الربع الأول من عام 2022، ومقارنته بإنتاج الربع الأول من العام الماضى.









​واستمع الطيبى، إلى شرح تفصيلى من قِبل المشرفين على المشروعات تضمن حصرا للكميات المنتجة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضى، والعام الجارى، وكذلك المصروفات ومستلزمات التشغيل خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين الفترتين اتضح وجود زيادة بالكميات المُنتجة فى مختلف السلع، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى تطبيق أساليب جديدة فى التغذية، وزراعة الخضروات المختلفة.



وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن مشروعات الأمن الغذائى تمثل منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكى‪ - ‬الصناعات الغذائية‪ ‬، موضحا أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة، وهى تساهم بشكل كبير فى زيادة كميات السلع المعروضة بالمنافذ والأسواق، بما يعود بثبات الأسعار في السوق المحلي، مؤكدا أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات هو خدمة المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع الحفاظ على عدم الخسارة وتحقيق الحد الأدنى من الأرباح لضمان استمرار الإنتاج.



وأضاف الطيبي، أن الهدف من مراجعة إنتاج وحسابات الربع الأولى من العام الجارى ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضى هو الوقوف على مدى التطور فى الإنتاج، وما إذا كان هناك أوجه قصور فى مراحل الإنتاج، ووضع الحلول العاجلة لها إن وجدت، موجها بضرورة الحفاظ على وجود مخزون استراتيجى من التغذية والعلف والأدوية الخاصة بمحطات الالبان والتسمين ومحطات انتاج البيض، لضمان استمرارية الإنتاج.



وفى نهاية الاجتماع قدم الطيبى الشكر لجميع القائمين على إدارة مشروعات الأمن الغذائى لجهودهم فى متابعة الدورات الإنتاجية، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على معدلات الإنتاج، والعمل على زيادتها مستقبلا.