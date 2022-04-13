سفير بلجيكا بالقاهرة يصل أسوان لمتابعة حادث تصادم أتوبيس أبوسمبل

أسوان – عبد الله صلاح

وصل مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنية، لمتابعة إجراءات وتصاريح دفن السائح البلجيكى الذى توفى فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل.

وأسفر حادث تصادم وتفحم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أبوسمبل جنوب أسوان، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

ووقع الحادث بالقرب من الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وانتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة.

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل ، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم.

والجدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبوسمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجه إلى مدينة السياحية، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 .