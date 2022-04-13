زيلينسكى يشيد بنظيره الأمريكى بعد اتهامه لبوتين بارتكاب إبادة جماعية

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي جو بايدن تصريحات الأخير التي اتهم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا.

كتب زيلينسكي على تويتر: "كلمات حقيقية لقائد حقيقيPOTUS. إن تسمية الأشياء بأسمائها أمر ضروري لمواجهة الشر .. نحن ممتنون للمساعدة الأمريكية المقدمة حتى الآن ونحتاج بشدة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة لمنع المزيد من الفظائع الروسية".

وجاءت الرسالة بعد ساعات من اتهام بايدن ، أثناء إدلائه بتصريحات في مينلو بولاية أيوا ، لبوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا.

قال بايدن: "أفعل كل ما في وسعي من خلال أوامر تنفيذية لخفض السعر ومعالجة ارتفاع أسعار بوتين ميزانية عائلتك لا ينبغي أن تتوقف أي منها على ما إذا كان الدكتاتور يعلن الحرب ويرتكب الإبادة الجماعية على بعد نصف العالم."

وضاعف الرئيس جو بايدن لاحقًا من دعواه خلال تبادل مع الصحفيين ، لكنه أشار إلى أن محاميه سيحددون في النهاية ما إذا كان بوتين يرتكب إبادة جماعية في أوكرانيا، وقال: "لقد أصبح أكثر وضوحًا أن بوتين يحاول فقط محو وجود أوكرانيا"

وأضاف: "سنتعلم فقط المزيد والمزيد عن الدمار ، وسنترك المحامين يقررون دوليًا ما إذا كان مؤهلاً أم لا ، لكن هذا بالتأكيد يبدو لي بهذه الطريقة".

تأتي مطالبة بايدن في الأسبوع السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي بدأ في 24 فبراير عندما أمر بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

واتهم بايدن روسيا بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تداول صور لجثث ملقاة في الشوارع وفي مقابر جماعية.

اتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في وقت سابق من هذا الشهر ، وقال لشبكة سي بي إس نيوز ، "في الواقع ، هذه إبادة جماعية"، وبدأ مدع عام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا الشهر الماضي يبحث في أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أوكرانيا من قبل أي فرد.