زيلنسكي يقترح مبادلة معارض أوكراني موال لروسيا بأسرى حرب أوكرانيين

اقترح فولوديمير زيلنسكى، الرئيس الأوكراني مبادلة معارض أوكراني موال لروسيا بأسرى حرب أوكرانيين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال زيلنسكي: لا يمكننا أن نؤكد أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء تحقيق شامل في مدينة محاصرة.
وكان فولوديمير زيلنسكى، الرئيس الأوكراني، جدد الدعوة بضرورة فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز، منذ قليل.
وأضاف: أن "ماريوبول هي قلب هذه الحرب، نحن نقاتل.. نحن أقوياء، وإذا توقفنا عن الضرب، سنكون في وضع أضعف، المدافعون عن المدينة هم أشخاص يصرفون انتباه جزء من قوات العدو".
وتابع الرئيس الأوكراني: أنه "إذا كان وضعنا ضعيفًا، فلن تحدث المحادثات لأن روسيا ستتخذ كل هذه الخطوات التي ستؤدي إلى العودة إلى تلك المدن التي حررناها الآن".