اليوم السابع
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رئيس وزراء أوكرانيا: خسائر بشرية جراء القصف المكثف على خاركيف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:31 م
رئيس وزراء أوكرانيا: خسائر بشرية جراء القصف المكثف على خاركيف أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس وزراء أوكرانيا، إن هناك خسائر بشرية جراء القصف المكثف على خاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.


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