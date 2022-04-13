رئيس مجلس الأعيان الأردنى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه قضايا المنطقة

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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مواقف الأردن الثابتة بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف قضايا المنطقة وتأكيده الدائم على ضرورة إحلال السلام في المنطقة وتمكين شعوبها من العيش بسلام.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع سفير مملكة هولندا لدّى عمّان، هاري فيرفاي، لبحث دعم العلاقات الثنائية بين الأردن وهولندا في مختلف المجالات واستعراض مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأوضح رئيس مجلس الأعيان أن العاهل الأردني يؤكد باستمرار بأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.



وأكد الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، داعيا إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات المياه والزراعة والسياحة، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى ضرورة إزالة معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.



من جهته، ثمن السفير الهولندي الدور المحوري والكبير، الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أجل السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وحل مختلف القضايا العالقة فيها بالطرقة السلمية، مبينًا أن جهود جلالة الملك الكبيرة تحظى بتقدير الجميع.



وأشار إلى العديد من أوجه التعاون بين هولندا والأردن، مؤكدًا سعي بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .