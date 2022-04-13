اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس شئون الحرمين يدشن كتاب "معالم من الحرمين" بخمس لغات عالمية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:37 م
رئيس شئون الحرمين يدشن كتاب "معالم من الحرمين" بخمس لغات عالمية تدشين كتاب معالم من الحرمين
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كتاب معالم من الحرمين الذى تُرجم باللغات الخمس وهن (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والملاوية، والفارسية).

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، تناول الكتاب معلومات عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود والركن اليماني، وقفل ومفتاح الكعبة وكسوتها والميزاب والحطيم ومقام إبراهيم عليه السلام والشاذروان والصفا والمروة وصحن المطاف وبئر زمزم وأبواب المسجد الحرام ومراحل وأعمال توسعة وعمارة المسجد الحرام.

وأكد رئيس شئون الحرمين، حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين بجميع اللغات لضيوف الرحمن .

 


شئون الحرمين

الحرمين

المسجد الحرام

المسجد النبوى

معالم من الحرمين

كتاب معالم من الحرمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة