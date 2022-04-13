اليوم السابع
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رئيس جامعة الفيوم يكرم الطالبة رضوى ممدوح الفائزة بمسابقة الابتكارات العلمية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:28 م
رئيس جامعة الفيوم يكرم الطالبة رضوى ممدوح الفائزة بمسابقة الابتكارات العلمية جانب من التكريم
الفيوم رباب الجالى

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كرَّم الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء الطالبة رضوى ممدوح أحمد، بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، بمناسبة حصولها على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية بمسابقة الابتكارات العلمية.

وأكد حتاتة أن جامعة الفيوم لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات فى مختلف المجالات، كما تعمل على تنمية المهارات الإبداعية للطلبة والطالبات.  

ويذكر أن الطالبة رضوى ممدوح أحمد شاركت بمسابقة الابتكارات العلمية، والتى أقيمت خلال الفترة من 23 وحتى 24 مارس 2022 من خلال ابتكارها تطبيقًا يحول إشارات المخ إلى موجات صوتية لذوى الاحتياجات الخاصة.


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