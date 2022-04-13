رئيس جامعة أسوان: حالة مصابى حادث طريق أبو سمبل مستقرة

أسوان - عبد الله صلاح

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالانتقال إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى المستشفي الجامعي باسوان، والتي أسفر عنها حادث طريق ابوسمبل الذي وقع صباح اليوم الأربعاء نتيجة عن تصادم اتوبيس بسيارة نقل ولقى 10 أشخاص من بينهم 5 أجانب مصرعهم وأصيب 14 آخرين كلهم أجانب في حادث تصادم بالكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث طريق ابوسمبل الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.



واكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان انه تم توفير مترجمين للتواصل مع المصابين ومرافقين لهم بالمستشفي الجامعي باسوان مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وعمل الاشعة اللازمة وتوفير سبل الراحة من خلال حجزهم بقسم الفندقة بالمستشفي الجامعي حتي تماثلهم للشفاء.



ووجه الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بان كافة تكاليف العلاج والاقامة بالمجان.

