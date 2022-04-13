رئيسة وزراء السويد تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى الناتو يونيو القادم

وكالات الأنباء

تعتزم رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، تقديم طلب لانضمام بلادها إلى حلف الناتو فى يونيو القادم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأفادت صحيفة "Svenska Dagbladet" بأن رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، تنوى تقديم طلب لانضمام بلادها إلى حلف الناتو فى يونيو القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها فى حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى الحاكم فى السويد أن قيادة الحزب اتخذت قرارا حول انضمام البلاد إلى الحلف، مضيفة أنه من المخطط تقديم الطلب فى لقاء الناتو فى مدريد فى 29 و30 يونيو القادم.

وكتبت وسائل إعلام، أن قيادة الحزب أعلنت عن إجراء لقاء خاص فى 24 مايو القادم سيناقش ممثلو المناطق الحزبية الـ26 فيه موقف الحزب من مسألة عضوية البلاد فى حلف شمال الأطلسى، وقبل هذا الموعد يجب أن يجرى العمل على التأكد من رأي أعضاء الحزب العاديين على المستوى المحلي.