دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل

وكالات الأنباء

رفع أحد المستثمرين فى شركة "تويتر"، دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، لفشله فى الكشف عن حصته فى الشركة بحلول الموعد النهائى، حسبما نقلت "روسيا اليوم"

ووفقا للدعوى القضائية، وفر ماسك حوالى 143 مليون دولار من خلال التزام الصمت بشأن حصته فى شركة "تويتر" وشراء المزيد من الأسهم بعد تاريخ الإفصاح المطلوب.

واقترح المدعي، مارك راسيلا، الذي رفع الدعوى ضد ماسك أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، رفع دعوى جماعية ضده لعدم الكشف عن شرائه للأسهم، للجنة الأوراق المالية والبورصات في الوقت المنتسب.

وقال راسيلا، إنه خسر أموالا عن طريق بيع أسهم تويتر "بأسعار مخفضة بشكل مصطنع"، لأن ماسك انتظر بعد الموعد النهائي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية للإفصاح عن حصته.

وكشف ماسك في ملف قدمته لجنة الأوراق المالية في 4 أبريل أنه اشترى أسهما تمثل 9.2 في المائة من Twitter، مما يجعله أكبر مساهم خارجي في أسهم الشركة. وارتفع سعر السهم أكثر من 27 بالمئة بعد النبأ.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه كان يجب على ماسك الإفصاح عن حصته في غضون 10 أيام من تجاوز حد الملكية بنسبة 5 بالمئة، وكان الموعد النهائي في 24 مارس.

ولم تطلب الدعوى مبلغا محددا كتعويضات، لكنها قالت إن ماسك وفر حوالي 143 مليون دولار من خلال تقديم استمارة بعد الموعد النهائى للجنة الأوراق المالية.