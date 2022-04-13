دراما وقانون.. عقوبة تجارة المخدرات بعد تورط صديق آدم مع عصابة الكيف بـ"سوتس بالعربى"

كتب أحمد الجعفرى

شهدت أحداث الحلقة الحلقات العشر الأولى من مسلسل سوتس بالعربي، العديد من التفاصيل فبعد مصالحة أدم منصور "أحمد داوود" لصديقه وتجدد العلاقة بينهما مرة أخرى، تفاجأ آدم بتليفون من مروان وقد تمكن عدد من المتورطين معه في قضية المخدرات من اختطافه وابتزاز آدم لدفع 60 ألف جنيه كي يتم إخلاء سبيله.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية للمتهمين فى قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.