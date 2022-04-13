خطاب الاعتراف باستقلال مصر.. هدية من وزير الخارجية الأمريكى لسامح شكرى

أحمد جمعة

خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكرى بوزير الخارجية الأمريكى، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واعتزازاً بالعلاقات المصرية الأمريكية، حرص وزير الخارجية الأمريكي على تسليم الوزير شكري هدية لمصر تخليداً للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

والهدية عبارة عن نسخة لخطابيّن؛ أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأمريكي آنذاك "وارن هاردينج" إلى الملك أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت "تشارلز هيوز" إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته على الاستقلال.



الهدية الأمريكية