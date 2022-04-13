"حياة كريمة" تشيد مدارس نموذجية بالقرى والنجوع فى سوهاج.. شاهد جمالها

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المبادرة أستهدفت قطاع مهم من القطاعات التى تشكل الوعى المجتمعى للمواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمة المجانية التى تبنى جيلا قادرا على التحدى والإبتكار فى سوق العمل المحلى والخارجى.

الاهتمام الغير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع التعليم أنعكس بشكلا كبير من خلال بناء المدارس بالنجوع والقرى الأكثر إحتباجا وتوفير كافة الإمكانات التعلمية داخل تلك المدرس من أجل ضمان جودة تعلمية متميزة.

اليوم السابع يقدم بعض النماذج بالصور للمدراس التى تم إنشائها فى القرى الأكثر إحتياجا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة تعرف عليها

1 - الانتهاء من إنشاء مدرسة الزوك الغربية الرسمية لغات بمركز المنشاة وبلغت التكلفة الإجمالية 8 ملايين جنيه على مساحة 5560 متر مربع وعدد الأدوار 5 أدوار منها " دور أرضي + 4 علوي " وعدد الفصول: 22 فصل دراسي+ فصل لذوي الاحتياجات الخاصة+معامل+ معلب نجيل صناعي.

2 – أعمال التشطيبات النهائية بمشروع إنشاء مدرسة " نجوع الرياينة" الثانوية العامة بمركز ساقلته.

3 – أفتتاح مدرسة اللغات التجريبة بنجع مطرود لتكلفة 7 مليون جنيه، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج المدرسة، مكونة من دور أرضي + 3 أدوار علوية متكررة، مقامة على مساحة إجمالية 2700 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2000 متر مربع، بعدد 22 فصل دراسي+ فصول دمج لذوي الهمم، بالإضافة إلى " معمل لغات، معمل علوم، مجالات، مصادر، مناهل معرفة، كمبيوتر " .

4 – مدرسة نجع مطرود تأتى ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام، تم الانتهاء منها وتسليمها، إلى أنها جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه، بعدد 1072 فصل دراسي .















































































