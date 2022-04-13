حوافز للجمعيات الأعلى توريداً للقمح وماكينات حصاد آلية بتخفيض 50% فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن وضع آلية لصرف حوافز لمديرى الإدارات والجمعيات الزراعية الأدق حصراً للمساحات المنزرعة قمحاً، والأعلى توريداً للمحصول لهذا العام، وذلك تشجيعاً لهم وحفاظاً علي مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، مؤكداً أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائياً، يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة، والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التموينية والزراعية ومناطق الإصلاح الزراعي، لإستعراض الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2022 ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، نائب المحافظ واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة.

وقرر محافظ الشرقية تشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالديوان العام لحصر المساحة المنزرعة قمحاً علي الطبيعة، وتحديد متوسط إنتاجية الفدان والكمية الموردة من الأقماح لكل فدان علي حده، بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية الوحدات المحلية ،وذلك للوقوف علي المساحة الفعلية المنزرعة قمح وضمان توريد الكميات المطلوبة.

كما اطمأن المحافظ من وكيلة وزارة التموين علي جاهزية الصوامع والشون المخصصة لاستقبال الأقماح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من تجهيز 54 موقع ما بين 8 صوامع و 46 شونة والتأكيد على أصحاب الصوامع والشون بتزويدها بالعمالة توفيراً للوقت والجهد وتفادياً لحدوث تكدس وإزدحام أمام نقاط التجميع.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الشرقية عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف علي أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وتطرق الاجتماع إلى عرض خطة مديرية الزراعة لإستقبال موسم توريد القمح لهذا العام وذلك من خلال توفير 11 ماكينه آلية لحصاد القمح تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50 % كدعم للفلاح ولتشجيعه علي توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، لافتاً إلي أنه جاري وضع التصور الأمثل لتوزيع ماكينات الحصاد الآلية علي المراكز لضمان توريد أكبر كمية من القمح لهذا العام.