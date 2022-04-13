حبس شاب قتل ابن خاله بعدما تدخل لفض مشاجرة بينه وبين شقيقه بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن خالته، بعدما اعتدى عليه بسلاح أبيض، نتيجة تدخل الأخير لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهما، اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.