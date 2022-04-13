حادث كبير.. مصرع 5 أجانب و5 مصريين بعد تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق أبوسمبل..لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اليوم السابع بثاً مباشرا من حادث طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان ، والذى أسفر عن مصرع 10 وإصابة 14 أخرين .

كان قد وقع صباح اليوم حادث مرورى بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 5 أجانب، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل، وأصيب 14 آخرين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

على الفور تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين، بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

على الفور، انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى، للإطمئنان على الحالات المصابة بحادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى .

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل ، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .

والجدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 5 أجانب، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام أتوبيس وسيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل .



المحافظ خلال تواجده بالمستشفى



جانب من مشاركة المحافظ (1)



جانب من مشاركة المحافظ (2)



جانب من مشاركة المحافظ (3)



محافظ أسوان يشرف على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث طريق أبو سمبل أسوان (1)



محافظ أسوان يشرف على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث طريق أبو سمبل أسوان (2)