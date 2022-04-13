اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

حاخام "الأشكيناز" الأكبر بإسرائيل: اليهود مُحرم عليهم التواجد في الحرم القدسي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:28 م
حاخام "الأشكيناز" الأكبر بإسرائيل: اليهود مُحرم عليهم التواجد في الحرم القدسي حاخام اليهود الغربيين الأكبر في إسرائيل (الأشكيناز) ديفيد لاو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد حاخام اليهود الغربيين الأكبر في إسرائيل(الأشكيناز) ديفيد لاو، اليوم الأربعاء، أنه محرم على اليهود التواجد في الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة أو السير في أي مكان منه.. وذلك قبل يومين من شروع مُتطرفين يهود فى الترتيب لاقتحام باحات الأقصى يوم الجمعة المُقبل وذبح "قرابين".. وهو تطور غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة. 


ووفقا لمنشور رسمي صادر عن حاخام الأشكيناز الأكبر في إسرائيل ورئيس المحكمة الحاخامية الكُبرى، خوَّل ديفيد لاو، اليوم الأربعاء، مُنظمة دينية يهودية توزيع حكم الحاخامية الرئيسي الذي يمنع اليهود من السير في أي مكان في الحرم القدسي.


وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت من مغبة اقتحام المتطرفين للمسج الأقصي المبارك.. محذرة من أن كل ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه.. وقال مُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش: إن "ذبح المتطرفين لقرابين بباحات الأقصي سيُشعل فتيل حرب دينية ستطال نيرانها المنطقة كلها". 


يذكر أن جماعات "الهيكل" أعلنت مؤخرا دعمها إدخال "قربان الفصح" إلى باحات الأقصى مساء يوم الجمعة المُقبل (الرابع عشر من شهر رمضان المبارك).. حيث يحل "عيد الفصح" اليهودي هذا العام متزامنًا مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان. 


وردًا على تلك الدعوات، أُطلقت دعوات فلسطينية تحت عنوان "في الأقصى اعتكافي"، للإقبال الواسع على الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك، في ليالي العشر الثانية من شهر رمضان.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية بشكل شبه يومي في محاولة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصي، كما سبق أن فعلته في المسجد الابراهيمي بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

 


الأشكيناز الأكبر

حاخام الأشكيناز الأكبر

إسرائيل

الحرم القدسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسرائيل تلعب بالنار وتدفع نحو تصعيد الأوضاع في القدس.. جماعات الهيكل تخصص مبلغا ماليا لمن يذبح القرابين داخل الأقصى.. الرئاسة الفلسطينية: سيوصلنا إلى مفترق خطير.. مستشار أبو مازن: سيوقد نارا يطال لهيبها العالم

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 م

الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 5 مقدسيين من منطقة باب العامود بالقدس

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:05 م

اليوم نتنياهو يشارك فى مظاهرة بالقدس لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:00 ص

نتنياهو يشارك فى مظاهرة بالقدس غدًا لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة