جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق للمفتى لقتله أمين شرطة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم بقتل أمين شرطة واستعراض القوة ضد آخرين، بمساعدة 3 متهمين آخرين، بعد محاولة المجنى عليه بضبط المتهم الرئيسى لاصطدامه بفتاة بدراجة نارية أثناء سيرها بالطريق بدائرة قسم أول شبرا لخيمة، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقى المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24611 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4347 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام أ ع"، 31 سنة، سائق، و"محمود أ ع"، 33 سنة، سائق، و"محمد ف غ"، 35 سنة، عامل، و"يحيى س م"، 32 سنة، عامل، جميعهم مقيمين دائرة قسم أول شبرا الخيمة، استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد قبل المجنى عليه "أحمد ر م"، بأن أشهر المتهم الأول بوجهه سلاحا ناريا "فرد خرطوش" مطلقا منه عدة أعيرة نارية صوبه قاصدا من ذلك ترويعه وتخويفه لفرض سطوته عليه، وكان من شأن فعله إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتل المجنى عليه "أشرف ف ع"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا قتله، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى الرابع ساعدوا المتهم الأول على الهرب حال كونه متهما بجريمته قتل وصادر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن قاموا بإيوائه بمسكن المتهم الرابع مع علمهم بارتكابه جناية قتل عمد بحق المجنى عليه.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش وفرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية سالفة الذكر. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بنشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه "أحمد ر م"، حداد، 35 سنة، وبين المتهم الأول بسبب قيامه رفقة أخرين بالإصطدام بنجلة شقيقه حال استقلال المتهمين لداجة نارية تطورت إلى مشاجرة أحضر على إثرها المتهم الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، واطلق عدة أعيرة نارية في الهواء قاصدا ترويعه وتخويفه، وتصادف تواجد المجنى عليه الثانى المعين بالخدمة بحوار الواقعة، فتوجه للمتهم أعلمه بنفسه وعمله محاولا إمساكه فأطلق المتهم صوبه عيارا ناريا في الصدر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، فيما عاونه المتهمين الأخرين في إخفائه بمنزل المتهم الرابع.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في 9 قضايا "سرقة بالإكراه، وسلاح نارى، ومخدرات"، كما أن المتهم الثانى سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، وهروب من المراقبة، ومخدرات"، والمتهم الثالث سبق اتهامه في 12 قضية "سلاح نارى، وهروب من المراقبة، وسرقة، ومخدرات"، والمتهم الرابع سبق اتهامه في 3 قضايا "هيروين، وحشيش، وضرب"، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت باستمرار حبسهم إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.