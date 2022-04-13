اليوم السابع
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جنايات البحر الأحمر تقضى بالإعدام شنقا لشابين قتلا صديقهما فى الغردقة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:31 م
جنايات البحر الأحمر تقضى بالإعدام شنقا لشابين قتلا صديقهما فى الغردقة محكمة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر بمدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لشابين بعد قيامهما بقتل شاب بالغردقة ودفت جثته بمنطقة النجدة بالغردقة وذلك بعد إحالة القضية لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى فى إعدامهما. 

تفاصيل القضية تعود للعام الماضي، عندما ورد بلاغا للواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إنذاك، يفيد بالعثور على جثة بمنطقة جبلية قريبة من منطقة النجدة السكنية شمال الغردقة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد عبد الهادى مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف تفاصيل الحادث والقبض على الجناة.
 
وعقب ساعات من العثور على الجثة، توصل رجال المباحث إلى أن الجثة لشاب يدعى "م . ع" يبلغ من العمر 18 عاما متغيب منذ فترة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام بعد معاينة النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه لأسرته.
 
وكثف رجال مباحث مديرية أمن البحر الأحمر من جهودهم وتوصلت التحريات للمتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب 19 سنة، صديق المجنى عليه، وآخر 20 سنة، فتم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى.
 
وتبين أنهما تخلصا من المجنى عليه بسبب خلافات بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لاقتراض المتهم أموالا من المجنى عليه ورفض ردها، فقام المتهم الثانى بإيهام المجنى عليه بعثوره على كمية من مخدر الحشيش وإخفائها بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وطلب منه الذهاب معه لإعطائه نصيبه منها نظير المبلغ المالى، واصطحبه لمكان العثور، ولدى وصولهما طلب المتهم الثانى من المجنى عليه الحفر بذات المكان لاستخراج المواد المخدرة، وأثناء ذلك قام المتهم بخنقه فأودى بحياته، واستوليا على هاتفين كانا بحوزة المجنى عليه، وفرا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما، وإحالتها لمحكمة الجنايات، وتم صدور حكم اليوم احالته اوراقهم لمفتي الجمهورية.

 


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