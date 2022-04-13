اليوم السابع
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جريدة الأزهر تبرز إدانة الإمام الطيب لمقتل القمص أرسانيوس

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:27 م
جريدة الأزهر تبرز إدانة الإمام الطيب لمقتل القمص أرسانيوس مجلة صوت الأزهر
كتب: محمد الأحمدى

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تصدر غلاف جريدة صوت الأزهر الصادر هذا الأسبوع إدانة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمقتل القمص أرسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، ضحية العمل الاجرامى بطعنة بسكين على يد مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وسط تجمع كبير من الكهنة وأسرته.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أدان الجمعة الماضية، حادثة قتل القمص أرسانيوس وديد في الإسكندرية، وقال الطيب إن "قتل النفس كبيرة من الكبائر التى تستوجب غضب الله وعذابه فى الآخرة، وقد جعل الله قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا".

وحذر شيخ الأزهر من أن "هذا الحادث وأمثاله هو طريق مُعبّد لإشعال الحروب الدينية بين أبناء الوطن الواحد"، وطالب المصريين "بأن يتيقظوا لمثل هذا المخطط، وأن يعملوا على إجهاضه أولا بأول".

جريدة صوت الأزهر
جريدة صوت الأزهر

 


الامام الطيب

شيخ الازهر

القمص ارسانيوس

العاشر من رمضان

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