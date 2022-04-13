جامعة طنطا تتقدم 56 مركزًا عالميًا فى التصنيف الإسبانى «Scimago»

الغربية - محمد طارق

أعلنت جامعة طنطا ، فى بيان لها اليومى عن تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا فى تصنيف "سيماجو" الإسبانى للجامعات والمراكز البحثية لعام 2022 (Scimago Institutions Ranking)، حيث نجحت الجامعة فى الظهور ضمن جامعات الربع الأول عالميًا وتقدمت 56 مركزًا لتصبح فى المرتبة 661 عالميًا مقارنة بالمرتبة 717 لعام 2021 .

جدير بالذكر أن تصنيف "سيماجو" الإسبانى الدولى للجامعات والمراكز البحثية لعام 2022 اشتمل على نحو 8084 جامعة ومركز بحثى على مستوى العالم مقسمين إلى أربعة مستويات وتم إعلانه رسميًا الشهر الجارى.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن ظهور الجامعة ضمن جامعات الربع الأول عالميًا وتحقيقها مراكز متقدمة العام الحالى مقارنة بالعام الماضى جاء نتيجة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم للباحثين والمبتكرين بالجامعة فى كافة المجالات والتخصصات.

أضاف الدكتور ذكى أن تقدم جامعة طنطا فى التصنيف يشكل إضافة لسجل إنجازات الجامعة فى كافة المجالات تزامنًا مع خطتها البحثية الطموحة للمنافسة على صدارة التصنيفات محليًا ودوليًا وبما يتناسب وتاريخها العريق ومسيرتها العلمية والأكاديمية الحافلة بالتميز والإنجازات خاصة مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقدم جامعة طنطا فى التصنيفات الدولية يأتى نتيجة لتشجيع البحث العلمى المتميز والنشر الدولى فى مجلات الربع الأول والثانى بدور النشر العريقة دوليًا ذات السمعة الأكاديمية المرتفعة، مشيرًا إلى أنه من اشترطات إدراج الجامعة فى التصنيف الدولى المذكور أن تنشر الجامعة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى العام الذى تدرج فيه الجامعة بالتصنيف.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هاجر علم الدين، مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن تصنيف "سيماجو" الإسبانى الدولى يعتمد فى تقييمه للجامعات عالميًا على مؤشر مركب من ثلاثة مؤشرات مختلفة يستند أولها إلى التأثير البحثى للجامعة بنسبة (50%) من اجمالى درجات المؤشر المركب ومدى تحفيز الجامعة الابتكار (30%) من إجمالى الدرجات والتأثير المجتمعى للجامعة (20%) من إجمالى الدرجات ويتضمن كل مؤشر من الثلاثة العديد من المؤشرات الفرعية التى يصل عددها إلى 17 مؤشر تهدف تلك المؤشرات إلى عكس الخصائص العلمية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البحثية منها القيادة العلمية والمدارس البحثية والتعاون الدولى والتميز فى النشر والتأثير التكنولوجى للجامعة والمعرفة المبتكرة وحجم الويب الخاص بالجامعة وعدد الشبكات الفرعية للجامعة وغيرها من المؤشرات الفرعية.