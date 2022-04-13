جارديان: المملكة المتحدة تطور مخابئها العسكرية لتخزين أسلحة نووية أمريكية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة حدثت مخابئها العسكرية بحيث يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة النووية الأمريكية الجديدة مرة أخرى بعد 14 عامًا من كونها فارغة ، وفقًا لوثائق ميزانية الدفاع الأمريكية.

وفي طلب ميزانية الدفاع لعام 2023 لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ، تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان التي يجري فيها الاستثمار في البنية التحتية في مواقع تخزين "الأسلحة الخاصة"، إلى جانب بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا - جميع البلدان التي تخزن فيها الولايات المتحدة ما يقدر بـ 100 قنبلة نووية بي 61.

وقال هانز كريستنسن ، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) ، الذي قدم تقريرًا لأول مرة عن بند الميزانية، إنه يعتقد أن الموقع البريطاني قيد التحديث هو القاعدة الجوية الأمريكية "راف ليكينهيث" ، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق من لندن.

وسحبت الولايات المتحدة ذخائرها من طراز بي 61 من قاعدة ليكينهيث في عام 2008 ، مما يمثل نهاية أكثر من نصف قرن من الاحتفاظ بمخزون نووي أمريكي في المملكة المتحدة. في وقت الانسحاب ، كان يُنظر إلى قنابل الجاذبية على نطاق واسع على أنها عفا عليها الزمن عسكريا وكانت الآمال أكبر في نزع السلاح من قبل القوى النووية.

وقالت الصحيفة إن هذا التفاؤل تبدد منذ ذلك الحين ، على خلفية عملية فلاديمير بوتين العسكرية فى أوكرانيا ، والتهديدات النووية لنظامه ضد الناتو ، وبرامج تحديث الأسلحة النووية المكثفة التي تتبعها كل من الولايات المتحدة وروسيا. كجزء من خطة الولايات المتحدة ، تم منح طراز بي 61 فرصة جديدة مع نظام توجيه ، متغير بي 61-12 ، ومن المقرر أن يدخل حيز الإنتاج الكامل في مايو.

وينص طلب ميزانية عام 2023 على أن الناتو "ينهي برنامجًا للاستثمار في البنية التحتية مدته 13 عامًا بقيمة 384 مليون دولار في مواقع التخزين في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا لتحديث الإجراءات الأمنية وأنظمة الاتصالات والمرافق" .

وفي التسعينيات ، كان لدى قاعدة " ليكينهيث" 33 قبوًا للتخزين تحت الأرض ، حيث تم تخزين 110 قنابل بى 61. و منذ انسحابهم ، تم وقف العمل فى المخابئ . ويعتقد أن المخابئ يتم تحديثها الآن بحيث يمكن تخزين قنابل بي 61-12 الجديدة هناك ، إذا لزم الأمر.

كانت إدارة بايدن حريصة على عدم اتخاذ أي خطوات قد يُنظر إليها على أنها تصعيدية في الساحة النووية ردًا على إعلان بوتين أنه سيضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعد أيام قليلة من تدخله فى أوكرانيا. على سبيل المثال ، ألغت الولايات المتحدة الاختبارات المجدولة لصواريخها الباليستية العابرة للقارات.