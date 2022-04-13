اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: المملكة المتحدة تطور مخابئها العسكرية لتخزين أسلحة نووية أمريكية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:19 ص
جارديان: المملكة المتحدة تطور مخابئها العسكرية لتخزين أسلحة نووية أمريكية مدخل القاعدة العسكرية التى يعتقد وجود المخابئ بداخلها
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة حدثت مخابئها العسكرية بحيث يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة النووية الأمريكية الجديدة مرة أخرى بعد 14 عامًا من كونها فارغة ، وفقًا لوثائق ميزانية الدفاع الأمريكية.

وفي طلب ميزانية الدفاع لعام 2023 لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ، تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان التي يجري فيها الاستثمار في البنية التحتية في مواقع تخزين "الأسلحة الخاصة"، إلى جانب بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا - جميع البلدان التي تخزن فيها الولايات المتحدة ما يقدر بـ 100 قنبلة نووية بي 61.

وقال هانز كريستنسن ، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) ، الذي قدم تقريرًا لأول مرة عن بند الميزانية، إنه يعتقد أن الموقع البريطاني قيد التحديث هو القاعدة الجوية الأمريكية "راف ليكينهيث"  ، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق من لندن.

وسحبت الولايات المتحدة ذخائرها من طراز بي 61 من قاعدة ليكينهيث  في عام 2008 ، مما يمثل نهاية أكثر من نصف قرن من الاحتفاظ بمخزون نووي أمريكي في المملكة المتحدة. في وقت الانسحاب ، كان يُنظر إلى قنابل الجاذبية على نطاق واسع على أنها عفا عليها الزمن عسكريا وكانت الآمال أكبر في نزع السلاح من قبل القوى النووية.

وقالت الصحيفة إن هذا التفاؤل تبدد منذ ذلك الحين ، على خلفية عملية فلاديمير بوتين العسكرية فى أوكرانيا ، والتهديدات النووية لنظامه ضد الناتو ، وبرامج تحديث الأسلحة النووية المكثفة التي تتبعها كل من الولايات المتحدة وروسيا. كجزء من خطة الولايات المتحدة ، تم منح طراز بي 61   فرصة جديدة مع نظام توجيه ، متغير بي 61-12  ، ومن المقرر أن يدخل حيز الإنتاج الكامل في مايو.

وينص طلب ميزانية عام 2023 على أن الناتو "ينهي برنامجًا للاستثمار في البنية التحتية مدته 13 عامًا بقيمة 384 مليون دولار في مواقع التخزين في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا لتحديث الإجراءات الأمنية وأنظمة الاتصالات والمرافق" .

وفي التسعينيات ، كان لدى قاعدة  " ليكينهيث"  33 قبوًا للتخزين تحت الأرض ، حيث تم تخزين 110 قنابل بى 61. و منذ انسحابهم ، تم وقف العمل فى المخابئ  . ويعتقد أن المخابئ يتم تحديثها الآن بحيث يمكن تخزين قنابل بي 61-12  الجديدة هناك ، إذا لزم الأمر.

كانت إدارة بايدن حريصة على عدم اتخاذ أي خطوات قد يُنظر إليها على أنها تصعيدية في الساحة النووية ردًا على إعلان بوتين أنه سيضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعد أيام قليلة من تدخله فى أوكرانيا. على سبيل المثال ، ألغت الولايات المتحدة الاختبارات المجدولة لصواريخها الباليستية العابرة للقارات.


بوتين

روسيا

بايدن

الاسلحة النووية

المخابئ العسكرية فى بريطانيا

المملكة المتحدة

الحرب الروسية الاوكرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا: نرفض تلميحات الغرب الاستفزازية لاحتمال استخدامنا أسلحة نووية بأوكرانيا

الخميس، 07 أبريل 2022 08:47 م

بلينكن يؤكد خلال اجتماع بنظراء أوروبيين على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووى

الخميس، 07 أبريل 2022 03:00 ص

دبلوماسى روسى يصف مزاعم احتمالية استخدام بلاده لأسلحة نووية بأوكرانيا بـ"غير المنطقية"

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:48 ص

روسيا : استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية أمريكية يعكس خضوعا لمظلة واشنطن النووية

الأحد، 03 أبريل 2022 08:30 م

مجلس الأمن الأفريقى يؤكد احترام مبادئ عدم نشر الأسلحة النووية

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة