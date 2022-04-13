تعرف على ما تم تنفيذه بالمرحلة الثالثة لتطوير ترعة المريوطية فيصل

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الرى أعمال تغطية ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل، ونستعرض فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه حتى الآن بالمشروع.

1. بلغت نسبة الأعمال بها نحو 45% .

2. تم صب اللبشة الخرسانية بطول 362م .

3. جارى استكمال التغطية والتطوير بمسار الطريق.

4. يتم إنشاء الأماكن المؤقتة لاستيعاب سيارات الأجرة بمحيط الأعمال وبشارع اللبينى.

5. جارى تركيب كشافات الإنارة بالأعمدة وتحسين حالة الإضاءة.

6. تنفيذ أعمال التسوير الخاصة بمساحات الأراضى الفضاء ومنع إلقاء المخلفات بها.

7. تأهيل وتشجير الجزر الوسطى وتوفير العدد الكافى من صناديق القمامة وبالوعات صرف مياه الأمطار.

8. يتم إنشاء موقف مطور لاستيعاب سيارات الأجرة.

9. سيتم تدبيش المسافة الجارى تطويرها بالكامل.